GALERII ⟩ Kultuuriminister on Cannes'i festivalil

Filmifestivali külastuse esimene päev algas töölõunaga Prantsuse kultuuriministriga . Arutati kultuuri üle Prantsusmaal, kus filmivaldkond on ühiskonnas kesksel kohal. Eesti ja Prantsusmaa kultuurikoostöö laieneb ning filmivaldkonnas areneb ühistöö hästi.

«Kupee nr 6» stsenaristid on eestlased Andris Feldmanis ja Livia Ulman ning Eesti-poolne produtsent Riina Sildos.

Cannes'i filmifestival on iga-aastane rahvusvaheline A-kategooria filmifestival, mis toimus esimest korda 1946. aastal. See leiab aset maikuus Lõuna-Prantsusmaal Cannes'is Festivalide ja Kongresside palees. Filmifestival kuulub Rahvusvahelise Filmiprodutsentide Liitude Föderatsiooni (FIAPF) otsusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud võistlusprogrammiga ehk A-kategooria festivalide hulka. Cannes'i filmifestival on oluline sündmus filmielus nii Prantsusmaal kui ka üle maailma. Seal näidatakse viimase aasta uusi erižanrilisi linateoseid, lühifilme ja dokumentaalfilme.