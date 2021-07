Peeter Langovitsi pool sajandit

Fotograafias näeme tihti heas mõttes oma ala fanaatikuid. Vähe on aga neid, kelle säde on eredalt põlenud järgemööda 50 aastat. Just Peeter Langovits on üks nendest fotograafidest. Tema fotoalane ampluaa, töökus ja tegevus on märkimisväärsed.