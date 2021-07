Selle põhilooks on ehk «Forever and Ever». Tõesti muusika, mis on elust suurem. Mängisin seda ka oma pulmas ja nägin silmanurgast, et nii mõnigi kiitis selle loo ette tulemise heaks. Kus siis veel?

Nagu oleks keeruline saata üks pulm mööda kitšiliku vahukooretordita või veidrate mängudeta, on kaheldav selle pidamine ka Demis Roussoseta. See on küll lugu, mida saab laulda ainult kuldse mikrofoniga, kõik muu oleks teotus. Midagi ebanaturaalset on selles loos ka, nagu on ebanaturaalset ka vahukooretortides, Jeff Koonsi kunstis, aiapäkapikkudes, kuldsetes mikrofonides. Mingis mõttes võib öelda, et kõik, mis on tõeliselt hingeline, üleelusuuruses hingeline, on ühtlasi ka ebanaturaalne. Inimese hing ei ole loomulikkuseks loodud.