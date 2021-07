Erinevalt tavalisest kontserdi live-salvestisest, mis on sageli jäädvustatud ühe suure kaameraga ja kus esikohal on muusika, on kontsertfilmi tähelepanu koondunud muusika kõrval üldisemale elamusele ja muusikutega vastakuti seisvatele fännidele, et pakkuda visuaalset vaatemängu, mis ei piirdu vaid lavaga.