Linnused ja kindlused

Geograafiline asend on meie õnn ja õnnetus. Sõjakate naabrite ja suurte konfliktide tallermaaks olemine on jätnud maastiku näole kustumatud jäljed, nüüd juba õnneks ohutud. Paljudest keskaegsetest kindlustest on tänaseni üsna palju alles, muinasaegsetest on enamasti vastu pidanud ainult linnamäed.