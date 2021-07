AK ⟩ Kuidas tüdruk omale elevandi sai

Juba muinaslugude ajast on kombeks, et jutustaja teeb esmalt loo tegelase elu kibedaks ja laseb tal siis oma tarkuse ja tubliduse toel, vahel ka puht vedamise najal, õnne ja rahuloluni jõuda. Vanades lugudes on kõik lihtne ja mustvalge – hea on hea ning paha on paha. Headel läheb hästi. Ka Hinrikuse loos on seda vana mustrit märgata. Kes halvasti käitusid, need ümber ei kasva. Siiski, autor osutab koolikiusamise põhjustele. Sisemise muutumise teeb läbi vaid peategelane.