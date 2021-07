AK ⟩ Kadri Hinrikuse «Elevandile» saab raskel hetkel toetuda

​Kadri Hinrikuse raamatud on eriti toredad selle poolest, et nendes tuleb esile maailma helgem pool. Nii ongi tema kirjutatu eriti hea kätte võtta siis, kui mustad muremõtted pähe trügivad või elu ettenägemata raskusi teele on veeretanud. Alates 2008. aastast, mil Hinrikus lasteraamatuid avaldama hakkas, on ta ikka järginud põhimõtet: ükskõik kui rasked pole ka teoses ette tulevad probleemid, lahendused neile peavad leiduma tekstis eneses.