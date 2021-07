Loomingu Raamatukogu avaldab neli Tšehhovi juttu eesti keeles esmakordselt

Loomingu Raamatukogus on värskelt ilmunud armastatud vene jutu- ja näitekirjaniku Anton Tšehhovi jutukogu «Elu igavus ja teisi jutte». Kogumik koondab seitse lugu, neist neli – «Elu igavus», «Mees ja naine», «Vürstinna» ja «Valgelaup» – ilmuvad eesti keeles esimest korda ja kolm – «Palat nr 6», «Rothschildi viiul» ning «Piiskop2 – ilmuvad uues tõlkes. Raamatu on tõlkinud Anita Soovik. Kogumiku on koostanud Katrin Hallas, kes annab oma saatesõnas ülevaate Tšehhovi elukäigust ning tutvustab põgusalt valitud lugusid.