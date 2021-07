Järelhüüe ⟩ Läbi elu nii unelise...

Istusime ju teisipäeval Saueaugul pika laua taga, sest oli esietenduse pidu. «Kadunud kodu». Olime tänulikud ja rõõmsad. Olime koos. Sina veel arutasid, et küll on huvitav, kuidas see lavaelu nüüd minema hakkab – kaksteist etendust järjest. Et niimoodi pole Sul varem olnudki, ka siin Saueaugul mitte, et on olnud kuus etendust ja siis vahe sees, aga kaksteist järjest... Et näis, mida see rännak kaasa toob, mismoodi lavastus muutuma hakkab, mis juhtub.