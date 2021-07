Lahkunud on kunstiteadlane Vilma Reinholm

Vilma Reinholm töötas aastatel 1957–1992 Eesti NSV Kunstnike Liidus, olles üks selle alustalasid: 1962. aastani asjadevalitseja, siis loomingulise sektsiooni juhataja ning alates 1991. aastast referent. See tähendab, et just Vilma Reinholm oli kaua aega üks Eesti Kunstnike Liidu tegevuse korraldajaid. Eesti Kunstnike Liidu liikmeks astus Vilma Reinholm 1964. aastal ning nimetati auliikmeks 2003. aastal.