AK ⟩ Tõe rääkimise probleemid totalitarismis ja Facebookis

Nimelt sündis ta 1895. aastal Venemaal Orjolis ja suri 1975 Moskvas. See oli väga ebasoodne aeg ja koht, kus lahata küsimusi, mis vaevasid muude küsimuste hulgas ka Dostojevskit, näiteks totalitarismi ja sotsialismi küsimus, sõnavabaduse küsimus, individuaalsuse küsimus, küsimus sellest, millised on indiviidi psüühilised kohastumismehhanismid mittevabas ühiskonnas jne. Repressioonid suunasid määravalt Bahtini loomingu- ja elutingimusi surmani (järelsõnas annab Peeter Torop sellest põhjaliku ülevaate).

Kardan, et see väärt raamat leiab lugejaid ebaõiglaselt raskelt, sest need, kes on Bahtinist kuulnud (näiteks kirjandus- ja semiootikatudengid), on sedavõrd palju kokku puutunud sekundaarkäsitlustega, et algupärand enam ei tõmba. Umbes nagu füüsikatudengid vaevalt võtavad lugeda Newtonit ennast või bioloogid Darwinit. Ja neile, kes temast kuulnud pole, võib pealkiri mõjuda mittekutsuvalt akadeemiline.