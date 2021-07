«Supernoova» räägib kahest mehest, Samist (Colin Firth) ja Tuskerist (Stanley Tucci), kes on mitme kümnendi vältel elu jaganud. Sam on professionaalne kontsertpianist, Tusker kirjanik, kuid nende mõlema karjäärid on teadmata ajani pausile pandud, sest Tuskeril on diagnoositud varajane dementsus, mis vajutab pitseri nende mõlema psüühele.