Tuleva aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja tuleb Poolast

Eesti Kontserdi juht Kertu Orro sõnul on Michal Znaniecki väga hinnatud lavastaja tänu oma väga huvitavale ja kaasaegsele lavastuskäekirjale. «Kuna tahame oma publikule pakkuda ainult parimat, oleme rõõmsad, et Saaremaa Znanieckit inspireeris ning ta oli valmis meie kutse vastu võtma. Tänu lavastaja väga tihedale graafikule ning pühendunud tööle enda ooperifestivaliga Argentina vihmametsas tuli meil kannatlikult kolm pikka aastat oodata, et tema tulek Saaremaa ooperipäevadele viimaks realiseeruks,» lausus Orro.

Sileesia ooperiteater Bytomis on väärika ajalooga ooperimaja, kel oli avamisel 1945. aasta juunis au tuua lavale Poola esimene sõjajärgne lavastus, Stanisław Moniuszko «Halka». Aastatega sai teatrist riigi üks olulisemaid ooperimaju, kust on alguse saanud paljude Poola ooperitalentide tähelend. Alates 1979. aastast veab ooperimaja ka riigi olulisimat noorte ooperilauljate võistlust, mis kannab teatri rajaja, rahvusvahelise karjääriga bassilaulja Adam Diduri nime.

«Olen ääretult rõõmus, et saan uuel aastal Saaremaale tuua oma viimaste aastate kätetöö Sileesia ooperiteatris. Kõik need hoolega välja valitud lavastused on emotsionaalsed ja üksteisest erineva käekirjaga. Samas luban teile, et iga lavastus puudutab teie südant ning te veendute, et ooperikunst on alati elav ja ajakohane,» ütles lavastaja Michal Znaniecki pöördumises ooperipäevade külalistele.