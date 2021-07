Narva Haigla toob Station Narva festivalile vaktsineerimisbussi

Kogu festivali vältel saavad soovijad end vaktsineerida Narva Haigla vaktsineerimisbussis ürituse peamise toimumispaiga Narva linnuse sissepääsu juures. Vaktsineerimine on tasuta ja toimub ilma eelregistreerimiseta. Kasutatakse Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast ja maksimaalne kaitse viiruse vastu saavutatakse nädal pärast teist doosi. Vaktsineerima tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Station Narva peakorraldaja Helen Sildna lisab: «Et saaksime tavapärase elu juurde tagasi pöörduda, muretult kohtuda ning muusikat ja kultuuri nautida, on oluline, et võimalikult suur hulk inimesi saaks COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud. Sellest sõltub ka kultuurisündmuste toimumine Seetõttu on eriti hea meel, et Narva Haigla vaktsineerimisbuss jõuab ka meie festivalile.»