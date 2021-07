Tartusse tekib uus omanäoline raamatupood

«Kuna Eestis ilmub aastas üle 3500 erineva teose, siis Biblioteek aitab oma eelvalikuga parimad teosed lihtsamini üles leida. Eriline rõhk on lõunaeesti kirjandusel ning Eesti autorite tutvustamisel välismaalastele – poest leiab terve riiulitäie teistesse keeltess» tõlgitud eesti kirjandust. Lisaks uutele raamatutele on müügil valik kasutatud raamatuid,» tutvustab uue raamatupoe valikut Biblioteegi idee algataja ja üks asutajatest Kristel Kalda.

Biblioteegis on lisaks raamatuelamuste saamisele võimalik toetada ka kohalikke ettevõtteid. Esindatud on erinevad Lõuna-Eesti väiketootjad, näiteks nagu Põlvas tegutsev Tillu Kohvik oma suupistetega ning Setomaal asuv Uma tettü looduslikult puhaste jookidega. Raamatupood teeb koostööd ka Eesti ühe teadlikuma teekultuuri edendaja Chado teepoega, kelle ainulaadne teevalik on samuti Biblioteegis saadaval ning kohapeal tarbimiseks. Gruppidele korraldab Biblioteek ettetellimisel tee- ja raamatusoovituste õhtuid.