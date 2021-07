NÄDALA PLAAT ⟩ Gluteenivabast tainast heliredeli ehitamine

Oma teisel ühisalbumil punuvad nad kokku maailmavaate, elektroonika ja progerock’i. Ajastutega seotud projekt see nii ehk naa on, vaatame siis pisut tagasi. Darkside’i debüütalbum «Psychic» nägi ilmavalgust 2013. aasta sügisel ning on nii sisult kui vormilt tänaseni päevani oma orgaanilises monumentaalsuses ja tehnitsistlikus avaruses üsna unikaalne erinevatest stiilidest kombineeritud maailm. Tõsi, ekstravagantne duo teatas ametlikult oma lagunemisest vaid napp pool aastat pärast debüüdi ilmumist, kuid nagu selgus, ikka päriselt laiali ei mindud või õieti tuldi kolme aasta eest taas kokku ja hakati edasi komponeerima.