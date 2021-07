PM NÄDAL ⟩ Kindel laks. Janar Ala kultuurisoovitused

Inimese parim aeg

Rohutirtsud lasevad põõsast juba oma lõbusat trillerit, sest käes on ju juuli lõpp. See on viimastel aastatel tähendanud traditsiooniliselt sedagi, et on Sõru Saundi nimelise muusikafestivali aeg. Festival, mis on lisanud endale ka epiteedi «Inimese Parim Aeg». Tänaseks on küll käes Hiiumaal Sõru sadamas toimuva kolmepäevase festivali viimane päev, aga sellest ei peaks laskma ennast heidutada, sest tõhusat materjali leidub piisavalt. Kasvõi soome elektroonilise džässi legend Jimi Tenor. Kui tervet festivali ei jõua, jõuab ehk kolmandikugi.