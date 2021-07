Loomaaia direktori valed valikud

Peategelane George Surridge on Birmingtoni loomaaia direktor, kelle elu on näiliselt ilus: ta on end varajasest noorusest alates üles töötanud, siis abiellunud ilusa naisega ning peatselt terendab ka tädi pärandus. Tegelikult vireleb George aga rahapuuduses, naisega läbisaamine on halb, hasartmängulauas mõnikord küll vedas, aga mitte piisavalt, ning tädi oli stabiilselt halva tervise juures. Ühtäkki tuleb koos kauni leskproua Nancyga George’i ellu suur armastus ning mehe soov talle ilusat elu pakkuda süvendab rahapuudust veelgi.

Leevendus George’i keerulisele olukorrale on käeulatuses, kui selgub, et ootamatult lahkunud tädi pärandus on isegi oodatust suurem. Kõik näib juba laabuvat soovitud suunas, kui tuleb tagasilöök ootamatust kohast – tädi advokaat on kogu kaua oodatud varanatukese ära kulutanud. George’il on kaks valikut – kas anda ta politseile üles või järgida kummalisi juhtnööre: kaotada võtmed ja leida need hiljem üles; muretseda maomürki; võtta maomajast madu ja uputada ära ning saata surnud madu koos mürgiga advokaadile.