SOOVITUS ⟩ Elu läbi peremeheta koera silmade

Koer on samamoodi elusolend ning olles koertega koos üles kasvanud, võin ma täie tõsidusega öelda, et ka koertel on tunded ja iseloom, mõni targem mõistab oma abstraktsel moel kellagi ning teab täpselt, millal süüa saab, et siis targa näoga kausi kõrvale valvet pidama jääda. Kuid nii nagu väärib elu ja armastust kodus diivanil, peremehe käe all lösutav koer, on elu, hoole, mõned paid ja kõhutäie välja teeninud ka koerad, kellel ei ole elus nii hästi läinud ning kes seetõttu peavad oma päevad mööda saatma linnatänavatel.