Mida vaadata Tartuffil ⟩ Kas armastus on haigus või õnnistus?

Armastus kahe heidiku vahel

«Paremad päevad» on üks neist filmidest, mida on kohati emotsionaalselt raske ja kurnav vaadata, sest etteaimamatult leitud armastuse kõrval räägib see ühiskondlikust probleemist, mis meid kõiki mingil määral puudutanud on – kiusamisest.