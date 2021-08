Intervjuu ⟩ HUNT – võimalus olla julgelt ebaloogiline

Neil ei ole pretsedenti, on nii mõnigi elektroonilise popi duo või õigemini trio HUNT kohta öelnud. HUNT on Hannaliisa Uusma (kes on popstaari elu ja kuvandit mekkinud HU? lauljana), Brigitta Davidjants ja kontsertide ajaks liitub nendega ka videokunstnik Kristin Pärn. Nende muusikat on üsna keeruline defineerida ja see on ka üks põhjus, miks ta on hea. Aga see on vaid üks headuse põhjustest, neid on veel.