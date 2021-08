Rahuaeg ilma rahuaja ilmeta

Tellijale

Vahel öeldakse, et kõik päevikupidajad näevad oma ülestähendustel võimalikku lugejat. On siiski ka niisuguseid päevikuid, mis on kirja pandud puhtalt n-ö teraapilistel põhjustel, vajadusest kirjutamise abil enesesse kogunenut maandada. Tõsi, sääraseid pihipäevikuid säilib eriti vähe, sest kui probleem on lahenenud või elu muul moel edasi läinud, tundub olemasolev tekst kirjutajale piinlik või isegi kompromiteeriv ja ta ei soovi seda alles hoida.

Teataval määral võib ju ka Ado Köögardali publitseerimiseks valitud päevikutes tunda teraapilisi motiive, kuivõrd need kajastavad pöördelisi ja kirjutajale raskeid aastaid. Tegelikult, nagu saatesõna mainib, on ta päevikut pidanud peaaegu kogu täiskasvanuelu, 1920ndatest aastatest alates, ning varem olid olud teised ja küllap ka sissekannete toon. Küll on aga Köögardal alati kirjutatud lootusega, et tema märkmetel võiks kunagi olla lugeja: näiteks keegi pärijatest, kellele asi huvi pakub.

Keilas aastatel 1921–1957 kirikuõpetajaametit pidanud Ado Köögardali (1891–1957) päevikuköited aastatest 1944 ja 1945 on välja andnud Harjumaa Muuseum ning senistele on loota ka lisa. Niiskuse käes kannatanud ja tükati raskesti loetava käsikirjateksti on arvutisse kirjutanud ja vajadusel põgusalt kommenteerinud pastori tütretütar Anu Saluäär-Kall. Kirjaviisi on muudetud minimaalselt, küll aga tuleb siin-seal ette kantsulgudesse pandud märkusi: kiri loetamatu, vms.