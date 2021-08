Vana hea Tšehhov

Seitse Anton Tšehhovi (pildil) juttu on Anita Sooviku nüüdisaegses tõlkes taas ära trükitud «Loomingu raamatukogu» nr 21–22 kogumikus «Elu igavus ja teisi jutte». Tähelepanu väärib see mitmel põhjusel: Tšehhov on alati hea, aga neli lugu sellest kogumikust ilmuvad eesti keeles esimest korda. Nende hulgas ka nimilugu «Elu igavusest», mis sobib praegusesse veidrasse aega päris mitmes plaanis. Hullust ajast rääkides tuleks üle lugeda samuti selles kogumikus sisalduv «Palat nr 6».