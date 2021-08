KAE ÕUDU! ⟩ Mudapealinnas mulksub õõvafestival

Mõistes täielikult kõiki õudusi, mida korraldajad selle ebakindluse tõttu pidid läbi elama, arvan, et nüüd on HÕFF leidnud endale sobiva ajaaugu. Kirkasse kevadesse aprillis või kõige valgemate ööde aega juunis on õudust raske sobitada. Seevastu mädakuu august, kui kõik küpseb, siis küpseb üle, rikneb, haavad lähevad mädanema ning pimedad ööd hingavad läbi sumeduse algava sügise kõdulõhna ning mürgiseid miasme, sobivad õõvafilmid kui sõrm sõbra sinnasamusessegi.