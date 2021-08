HÕFF-i publiku lemmikfilmiks valiti «Õiglus 2»

«See on kummardus robotitele, keda tähistava sõna sajandat sünnipäeva me tänavu tähistame,» põhjendas HÕFFi juht Helmut Jänes ebatavalist valimisprotseduuri.

Parima Eesti žanrifilmi auhinna võitis Rasmus Merivoo kogupere õuduskomöödia «Kratt». „See film on kaasahaarav, tabava huumoriga professionaalne tervik. Filmi jooksis sisse palju ootamatuid liine, mis viisid ägeda kulminatsioonini. Näitlejatöö on märkimisväärne ja karakterid omapärased. Eestil on üks hea film juures,” resümeeris žürii.

«See on tervikliku loo ja õigeaegsete pööretega hästi teostatud film, mis tänu sisule näib pikem, kui tegelikult on. Piisavalt teravmeelne ja mõneti isegi uudne lähenemine pisut klišeelikele ajarännuparadoksidele, mis on ootamatul kombel lahendatud aga ilma ajarännu endata, kasutades hoopis teist ja mitte vähem levinud ulmetroopi. Hoolimata loo käigus antavatest vihjetest säilub põnevus lõpuni ja kuigi lõpplahendus ei ole täiesti ootamatu, on see siiski hästi välja peetud,» kõlas Eesti Ulmeühingu žürii põhjendus. Žüriisse kuulusid Veiko Belials, Jüri Kallas ja Joel Jans.