Intervjuu ⟩ Susanna Aleksandra – keegi, kes lapsest saati teadis, mida tahab

Džässlaulja Susanna Aleksandrat on õnnistatud karismaatilise hääle, huumorimeele, värvika kõnelemisoskuse ja särava iseloomuga. Muusikute perekonnast pärit Su­sanna on olnud sünnist saati elava muusikaga ümbritsetud ning see on suuresti mõjutanud tema olevikku, kus esimesel kohal on ikka ja alati muusika. Vestlesime lõbusas tujus ja puhanud olemisega Susannaga viis päeva enne Jazz­kaar 2021 algust. Leppisime kokku, et sinatame.