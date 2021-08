AK ⟩ Milline võti avab õige ukse?

Bergenis ja Tornøy saarel aset leidva loo teeb võluvaks selle argisus: Nina ja tema tervishoiunõunikust abikaasa tegelevad kinnisvaraküsimustega, mängivad lapselapsega, käivad ooperis ja kontserdil, teevad igapäevatööd ja peavad perepidusid. Nende arstist tütar ootab oma teist last ning noor pere vajab suuremat elamispinda, kõigele lisaks on nende olemasoleva elamise vallutanud majasoomukad.

Lahendus on käeulatuses, Nina mees on aastaid tagasi pärinud tädilt maja, kuid selles elab üürnikuna kunagine lapstäht ja viiulivirtuoos Mari koos kolmeaastase pojaga. Ootamatult, varsti pärast Nina ja tema tütre etteteatamata visiiti, kaob üürnik jäljetult. Ninale ei anna rahu, et tütre jõuline ja ebaviisakas käitumine oli Mari kadumise käivitajaks, juhtumi muudab kummaliseks ka see, et naine jätab oma väikese poja sõnagi lausumata vanemate hoole alla.