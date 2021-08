INTERVJUU TÕNU PEDARUGA ⟩ Helged mälestused lääne ees lömitamisest

Tellijale

Näituse kuraator, ansamblite Röövel Ööbik ja Una Bomba laulja, ajaloolane Tõnu Pedaru (1962) lömitas veel eriti usinalt. «Suurem osa õhust, mida ma hingasin, tuli Soomest läbi raadiolainete,» ütleb ta ja see ei ole poos. Pedaru on mees, kes on lapsest saadik üritanud tarbida ja teha popkultuuri riigis, kus seda pole olnudki. Meie sünniaastad on sarnased, oleme saatusekaaslased, kõnnime mööda näitust ja räägime, kuidas see kõik meie jaoks oli.

Koos Anneli Jalavaga koostatud näitus proovib tekitada seda tunnet, kui 30 aasta jooksul pidi nõukogude mülkasse imema iga uudist maailma popkultuurist nagu uppuja läbi õlekõrre elustavat hapnikku. Kusjuures kõrrel oli veel Soome filter peal.

Aga nagu paljud tänapäeva vabade inimeste jaoks nõukogude olustikku kirjeldavad näitused, raamatud, filmid jms kukub ka see läbi. Kukub, sest vabana sündinud inimesel pole võimalik tõeliselt tajuda, mida tähendab elada ideoloogilises diktatuuris. Veel vähem on võimalik inimesel, kellel kogu maailma meedia- ja kultuuriaarded on taskus näpupuudutuse kaugusel, aru saada, millist ahastust me tundsime.

Kuskil on äge muusika ja vinged filmid, aga meie ei saa sellele ligi. Vat see on YOLO, mis ka YOLO on. Sul on ainult üks elu, aga sa oled sündinud Nõukogude Liitu. MILLE EEST, RAISK!?