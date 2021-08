NÄDALA PLAAT ⟩ Meloodilise ilu ja harmoonilise raevu au- ning helisammas

Ligi tund aega kestev ja üheksat võrratut pala sisaldav album on meeldivalt mitmekihiline, sellel leidub näiteks nii dreampop’i kui postrock’i ning see ei kõla ühegi varasema Deafheaveni moodi. Arusaadav, et paljudel fännidel oligi sestap selle esimesi singleid pisut keeruline vastu võtta. Sellegipoolest on see vana hea Deafheaven oma brutaalses ilus ja rebestavas ülevuses. Ja see pole mingi üllatus, et nad on alati üllatusteks valmis.