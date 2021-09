OTSE ⟩ Teatripere kutsub nautima tasuta galakontserti ning lubab põnevaid elamusi ja aasta suurimaid üllatusi

Tammsaare parki üles seatud suurel välilaval esitavad Rahvusooperi ja Rahvusballeti solistid ning koor ja orkester katkendeid 116. hooaja uuslavastustest ning repertuaari parimatest paladest. Teatrimaja taga pakuvad estoonlased nii omavalmistatud toidukraami kui näputööd. Samuti on müügil rohkelt ahvatlevat teatrikraami: rekvisiite, kostüüme, dekoratsioone.

Estonia teatri ees on avatud balletiala ja ooperiala. Balletialal on kõigil huvilistel võimalik osa saada Teet Kase novembris esietenduva balleti «Louis XIV – kuningas Päike» lavastusproovist ning rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise intervjuust koreograaf-lavastaja Teet Kasega .

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäeva puhul on Rahvusooper Estonia koostöös Estonian Record Productionsiga andnud välja Rasmus Puuri ooperi «Pilvede värvid» DVD, mis on ühtlasi kummardus lavastaja Roman Baskinile . DVD-d tutvustavad ERPi kunstiline juht ja produtsent Peeter Vähi ning peaosalised Janne Ševtšenko ja Jassi Zahharov . Rahvusooper Estonia poistekoori 50 aasta juubeli puhul tutvustab peadirigent Hirvo Surva koori juubelihooaja programmi ning räägib loomingulisest kollektiivist lähemalt. Esineb Rahvusooperi poistekoori kvintett. Vallatut uut ooperit «Naksitrallid», mis kevadel rahvusooperi lavale jõuab, tutvustavad helilooja Tõnis Kaumann ja lavastaja Vahur Keller .

Kui kontsert ja laadamelu on jõudnud poole peale, kuulutatakse välja tänavune Estonia teatri sõbra tiitli laureaat. Tiitli annab pidulikult üle eelmise aasta tiitliomanik Lauri Leesi . Tiitli pälvib inimene, kes armastab nii ooperit kui balletti ning üle kõige Estonia teatris käia.

Teatrilaadal antakse stardipauk ka piletikampaaniale, mis kukutab kõikide piletite hinnad 30% allapoole. Müügil on kõik etendused kuni juunini 2022 ning teatrimaja ees on avatud pop-up kassad. Kolmele etendusele: 8. septembri Verdi ooperile «Trubaduur» kell 19.00, 9. septembri Gribi balletiõhtule «Picasso ja Tango» kell 19.00 ja 12. septembri Ehala lastemuusikalile «Buratino» kell 12.00 on võimalik ainult teatrilaadalt osta pileteid 10 euroga.