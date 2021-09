NÄDALA PLAAT ⟩ Moodsa traditsiooni rahu

«Hinged» on imevärklik. Sel on iseloomu, see meelitab ja häbistab, kutsub ja tõukab sama kiiresti eemale. See on äkiline ja tüüne, balansseeritud, ent eepiline, soojalt külmavereline. Sealt kostab tumedat huuma, igatsust, sensuaalset tundelisust, armu, mis pole naljalt ilmselged, ent on alati olemas, alati taamal kajamas.