1947. aastal valminud surnutemissa op. 9 võib õigusega pidada koos Fauré reekviemiga selle žanri meistriteoseks. Teos on pühendatud armastatud isa mälestusele. Rahulik, meditatiivne muusika on inspireeritud gregooriuse laulust, mis on «vereringes» suuremal osal tema teostest.