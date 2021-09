Eesti Noorsooteatris esietendub A. H. Tammsaare «Poiss ja liblik»

«On märgiline, et alustame juubelihooaega Eesti kirjandusklassika tõlgendusega visuaalteatri keeles,» ütles Eesti Noorsooteatri juht Joonas Tartu . „See osutab laiemalt teatri jätkuvatele loomingulistele otsingutele, et hoida dialoogi traditsioonilise ja uuendusliku, vormi ja sisu vahel.»

Spetsiaalselt lavastuse jaoks on kirjutanud muusika helilooja Ardo Ran Varres ning selle on sisse mänginud H. Lepnurme nimeline keelpillikvartett. Varrese loomingusse kuulub üle 40 muusikalise kujunduse teatri-ja tantsulavastustele, lisaks kontsert- ja filmimuusikat ning muusikat telesaadetele ja -seriaalidele.

Lavastuse kunstniku Erki Kasemetsa looming hõlmab eri tegevusvaldkondi prügikunstist keskkonna- ja lavakujundusteni. Tihti loob ta oma teoseid argiesemetest, mis on katkised, tarbetud või äravisatud. Keskkonnakunsti kasutab ta ka seekordses kunstnikutöös. «Lapse maailmas on kõik esemed võimalik muuta millekski muuks, kõik on võrdsed mängumaterjalid,» ütles Kasemets. «Vanemate roll on mitte halvustada ega eemale lükata, vaid minna mänguga kaasa.»