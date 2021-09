Kultuuri lühiuudised

Draama avab Rakvere esietendus

Tartus täna festivalil Draama esietenduv Karl Koppelmaa «Katk.Est.Used.» räägib tänase eesti perekonna loo, milles on nii Põhjasõja-aegset katku kui ka möödunud sajandi kultuurikatkestusi. Esietendus festivaliprogrammis on Karl Koppelmaa jaoks juba mitmekordne kogemus. Alates tema esimesest lavastusest 2016. aastal on ta ikka ja jälle festivalikavas olnud. Seekord toimuvad etendused Vanemuise teatri väikses majas, esimene kodusaali etendus on aga Rakvere teatri suures saalis. Lavastuses tehakse juttu konstellatsiooni­teraapiast, Põhjasõjast ja katkust, kuid need on vaid loo alateemad. «Ka sõltuvushäiretest räägitakse palju, aga see on samuti osa suuremast skulptuurist,» selgitas lavastaja Karl Koppelmaa. «Lisaks on konstellatsiooni kõrval sellele täiesti vastukaaluks isikliku vastutuse küsimus, mis on praeguses maailmas äärmiselt oluline, ka koroonaviirusele ja vaktsineerimisele mõeldes.»