Terrorirünnak New Yorgis muutis maailma, sellest on räägitud ka kui ühest piiripunktist, kust lugeda 20. sajandi lõppu ja 21. sajandi algust. 9/11st inspireeritud lugusid on tehtud üksjagu ja mõned neist ka head – kas või Fleet­wood Maci tagasitulekuplaadil «Say You Will» (2003) leiduv «Illume (9-11)». Kui helipildi mõttes võib kedagi newyorklaseks pidada, siis on see minimalismi isa Steve Reich, temagi on 9/11-le pala pühendanud, nimeks sel «WTC 9-11».