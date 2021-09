GALERII ⟩ «Pärdi päevadel» astus üles Amsterdami vokaalansambel Gesualdo Consort

Gesualdo Consort, kes on oma nime ja tõukejõu saanud kuulsa Itaalia aadlikust hilisrenessansi helilooja Carlo Gesualdo (1566–1613) järgi. Venosa krahv Gesualdo oli heliloojana eelkõige tuntud oma ekspressiivse, äärmuslikest emotsioonidest tulvil loomingu poolest. Samamoodi on seadnud juba 1980. aastatest tegutsev Gesualdo Consort eesmärgiks saavutada kavades ja esitustes erilise väljendusrikkuse, suunates pilgu minevikku, aga samal ajal vaadates tulevikku. See on inspireerinud ansambli tegevuse jooksul paljusid nüüdisaegseid heliloojaid.