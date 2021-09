Täpselt nii läks Puuluubiga ning kogu see näide on olemuselt kuidagi väga puuluubilik. Kõnealune video on muide klass omaette ja see, nagu teisedki Puuluubi suurepärased ning vaimuka pildikeelega videod, on valminud Taavi Aruse käe all. Puuluup võib alustada kust tahes ja jõuda kes teab kuhu. Põnev on nii teekond kui ka protsess iseenesest, nauditav on tulemuski. Puuluubi diskograafia teine kauamängiv «Viimane suusataja» jätkab esimeselt albumilt ning omanäolistelt kontsertidelt tuttavat absurdihõnguga vürtsitatud romantilis-eklektilist liini.