AK ⟩ Miks koerad oma saba taga ajavad?

Iga esile toodud olukorra või käitumisprobleemi juures on seda iseloomustav detailne pilt – illustraator Mark Shceibmayr on hästi tabanud koerte kehahoiakuid ja näoilmeid ning piltide juures on veel lisaks selgitatud, mida mõne kehaosa, näiteks saba või kõrvade hoiak või näoilme tähendab. Teemasid on palju, alates sellest, miks koerale meeldib nägu lakkuda, kuni selleni, miks koer oma saba taga ajab. Iga olukorra juures on kirjeldus, seejärel õpetus, kuidas reageerida, ja lõpuks, mida edaspidi teha. Kõike on väga lihtsalt, loogiliselt ja arusaadavalt selgitatud.