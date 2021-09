AK ⟩ Mõrva lahendamine ei küsi vanust

Pensionäride luksuskülas Coopers Chase’is elavad klubilised on end sisse seadnud keskuse pusletoas, kus nad neljapäeviti paari klaasi veini juures lahedamata mõrvajuhtumeid arutavad. Selleks, et kõrvalised isikud neid ei segaks, on ruumigraafikus kirjas: «Jaapani ooper – vestlusring», mis on suurepäraselt toimiv kattevari. «Väga seltskondlik tegevus, aga samas ka verine. Hiiglama lõbus,» on seltskonna vabatahtliku krooniku Joyce’i kokkuvõte, kes – oma sõnul inspireerituna Holmesi ja Watsoni päevikut kirjutanud kirjanikust – otsustab klubi tegevuse kohta kirjutada: «Inimestele meeldib mõrvast lugeda.»