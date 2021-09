AJA AUK ⟩ Vesinikblond staar leiti oma kodunt surnuna

Vesinikblond on popi värv. Andy Warhol oli vesinikblond. Kui David Bowie otsustas popiks minna, värvis ta ennast vesinikblondiks. 80ndatel tegutses meta-pop-bänd Transvision Vamp, mille laulja oli vesinikblond. Ta pidi sellisena kehastama siis ühtaegu ilmselt imetlust ja kriitikat popi suhtes. Noor Debbie Harry oli vesinikblond. Kiwa on sageli olnud vesinikblond. Vesinikblond on omamoodi steitment. Blond seostub lääne kultuuris sageli kergemeelsuse, rumaluse, naiivsuse ja muu sellisega, vesinikblond keerab vindi üle, muutub metaks. Vesinikblond on pisut vast ka küüniline olek.