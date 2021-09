Nädala seriaal ⟩ Rinnapiimaga kaasa antud privileegi kroonikad

Kuid «Kroon» justkui sülitab kõigele, mida kuningakoda taotleb. Kõik, mis on kole, mitte näitamiseks mõeldud ja mahavaikitud, vandenõudeks tembeldatud, on Peter Morgani suurseriaalis päevavalgele tiritud – mitte siidvalged linad, vaid must pesu. «Kroon» ei pinguta seejuures just üleliia, et maalida kõigile kaudselt tuttavatest inimestest ilusat pilti. Vastupidi, kuningaperet on siin kohati kujutatud pea groteskselt: nad on õelad, pettekujutelmadest haaratud, kõrgid ja osa neist on suisa teeskluseta täielikud sitapead.