Nädala filmisoovitus ⟩ Nukker lõbusõit läbi legendi elu

Schumacher sai raske ajukahjustuse ning esialgu viidi ta meditsiiniliselt esile kutsutud koomasse. Möödas on kaheksa aastat, ent hoolimata olukorra stabiliseerumisest ja lähedaste jagatud informatsioonist, et Schumacher on «teadvusel, kuid halvatud», on kõik sellise asjade käigu juures meeletult traagiline.