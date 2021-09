Nädala plaat ⟩ Rokilegendi uus algus

Mõne päeva pärast 72-aastaseks saav Lindsey Buckingham ongi juhtumisi see mees, kes esitas, kirjutas ja produtseeris paljud Fleet-wood Maci suuremad ja olulisemad lood. Oma värskel, pärast kümneaastast pausi ilmunud stuudioalbumil ei ole Buckingham see pahur saurus, kes näitab tuhmist peeglist oma udust varju. Lindsay Buckingham on küps, särav, vahe ja elujõuline.

Viimase nelja aasta jooksul on Buckingham elanud üle südamerabandusejärgse raske operatsiooni, häälekaotuse, lahutuse ja lõpuks vallandamise Fleetwood Macist. Mida veel võiks üsna kõrges eas juhtuda, eks ole. On õnn viimaks otsa saanud, ideed kuhtunud ja sära tuhmunud? Veidral kombel on juhtunud täpselt vastupidi. «Lindsey Buckingham» on Lindsey Buckinghami parimaid albumeid, mis tegelikult annab silmad ette isegi tema paljukiidetud ja tõepoolest heale harmoonilisele «Law and Orderile» (1981). Nii et halvast võib vahel sündida midagi head.