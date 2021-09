AJA AUK ⟩ Sheffieldi sidemees

Cabaret Voltaire’i Richard H. Kirki surm tuli kohe kuidagi eriti ootamatult. Ilmselt on asi ka selles, et ta tundus olevat loomingulises mõttes heas hoos. Eelmisel aastal andis ta Cabaret Voltaire’i nime all 25-aastase vaheaja järel välja uue albumi «Shadow of Fear» ja see album oli hea. See oli kaasaegne. Tänavu jõudis ka juba materjale tulla ja taltumise märki need ei näidanud. Richard H. Kirki lahkumisega jääb mulje, et midagi oli veel kusagil varuks, et midagi jäi lõpetamata. Ta oli üldiselt seda meelt, et vanu aegu pole mõtet meenutada, ikka uutele aegadele tuleb mõelda.