FOTOD ⟩ Rannarahva muuseumis avati maailmakuulsa kunstniku näitus pargitud kalanahkadest

Näituse läbiv idee on kujutada Anatol Donkani koduküla, Amuuri-äärse Tunguska piirkonna rahva kultuurilist hävingut läbi rahumeelse ja helge kunsti. Esil on šamaanirüüd, millel on kujutatud nanai maailmapildi kosmoloogilised tegelased – tiiger Ambar, leopard Jargar, taeva draakon Modur, looklevad maod, putukad, linnud ja inimesed. Donkani esitatud maailmapildis pole, vaatamata sisemisele viitele väikerahva ängile esitatud võitlust, vaid pigem rahumeelset graatsiat ja vastandlikku tasakaalu.