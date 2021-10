FOTOD ⟩ Rannarahva muuseumis avati maailmakuulsa kunstniku pargitud kalanahkade näitus

Näituse läbiv idee on kujutada Anatol Donkani koduküla, Amuuri-äärse Tunguska piirkonna rahva kultuurilist hävingut läbi rahumeelse ja helge kunsti. Esil on šamaanirüüd, millel on kujutatud nanai maailmapildi kosmoloogilised tegelased – tiiger Ambar, leopard Jargar, taeva draakon Modur, looklevad maod, putukad, linnud ja inimesed. Donkani maailmapildis pole vaatamata sisemisele viitele väikerahva ängist tulenevat võitlust, vaid pigem rahumeelset graatsiat ja vastandlikku tasakaalu.