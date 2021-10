AK ⟩ Lahustunud piiridega maailmataju

Kui uni ja pimedus oleks üks ühele seotud, siis võiksidki juuni ööd olla kohe päris-päriselt sellised, mil magajad on ärkvel ja ärkvelolijad magavad ja maailmatajust saab lahustunud piiridega tervik. Eks uni ja unenäod on salapärane nähtus olnud aegade algusest: küll ennustatakse nende põhjal tulevikku, küll käivad šamaanid uneilmaretkedel; ning vähem müstiliselt on olemas täiesti tavaliselt praktiseeritav unes teadvelolek ehk kirgas uni, kus unenägijal on võimalus unenäo kulgu juhtida.