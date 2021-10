AK ⟩ Loomingu Raamatukogu reisikirjandus

Loomingu Raamatukogu on kõigil viimastel aastatel andnud välja ühe seesuguse numbri, mida ma olen hakanud omaette nimetama suvelugemiseks. Seda kõigepealt sellepärast, et nad on ilmunud kevad- või suvekuudel ja mina olen nad alati suvel ette võtnud. Need vihikud on sisaldanud kas reisikirju või esseistlikus laadis käsitlusi mõne maailmanurga mineviku poliitilisest olukorrast; sageli kahte nimetatut korraga. Mullu ilmus Albert Engströmi «Moskoviidid», enne seda Aleksandr Solženitsõni «Lenin Petrogradis», 2018. aastal Moritz von Kotzebue «Teekond Pärsiasse»…