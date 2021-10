NÄDALA PLAAT ⟩ Rokkbändist sirgub ABBA

Walesist pärit Manic Street Preachers on Ühendkuningriigis endiselt kõva sõna, legend ja vaieldamatult sümboolne. Manic on nii kõva nimi, et teda kutsuti kümme aastat tagasi isegi Tallinna Õllesummerile. Nende 14. stuudioalbum «The Ultra Vivid Lament» on esimene, mis tõusis pärast 23-aastast pausi edetabeli tippu, olles sealt nagu möödaminnes tõuganud Drake’i. See pidulik sündmus ületas uudisekünnise ja eks bänd oli ise rõõmus, kuid samas üllatunud.