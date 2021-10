AJA AUK ⟩ Tema nimi on Killer

Ühtedel on komme ennast rohkem tagasi hoida ja teistel vähem. Rock’n’roll’i staar Jerry Lee Lewis kuulus kindlasti sellesse teise rühma. 29. septembril 1976 võttis ta sahtlist revolvri ja tulistas oma bassimängijat Norman Owensit rindu. Kui ohvrist ta uuele valgele vaibale verd tilkus, saanud Lewis pahaseks ja tahtis, et tilkuja kiiremini toast välja toimetataks, sest määrib vaiba ära. Bassimängija oli tahtnud bändist lahkuda ja tuli Lewise juurde jutuga, et tahaks lõpparvet saada. Ahah, ütles Lewis, tegi sahtli lahti ja võttis sealt sularaha asemel hoopis revolvri. Ühtlasi oli ta sünnipäev ja käimas pidu.